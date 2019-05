Els detinguts per les apostes il·legals han de declarar avui

El jutjat d'instrucció número 5 d'Osca serà avui l'escenari de la declaració dels futbolistes i directius detinguts per la presumpta compra de dos partits de la Lliga Santander i de la Lliga 123. Es tracta de l'exjugador del Reial Madrid Raúl Bravo, el suposat cap del grup, dels futbolistes o exfutbolistes Borja Fernández, Iñigo López i Samu Saiz, del president de l'Osca, Agustín Lasaosa, i del cap dels serveis mèdics del conjunt alt-aragonès, Juan Carlos Galindo. Ahir, la federació espanyola es va personar com a acusació particular en l'operació Oikos, i el president de la Lliga, Javier Tebas, va demanar prudència a tothom.