Inici de festa amb la pitjor parella de ball

El Baxi Manresa va classificar-se diumenge per al play-off, va descansar dilluns, es va entrenar dimarts i ahir ja va viatjar per iniciar una fase que no visitava des de feia 21 anys. Amb les baixes ja conegudes de Toolson i Murphy i la baixa forma de Fisher, després de la lesió, els manresans provaran de plantar cara a un Reial Madrid que té la lliga com a únic objectiu de l'any, després de perdre la Copa a la final i l'Eurolliga a les semifinals.

En la seva aparició d'ahir, Joan Peñarroya va explicar que «anem a Madrid amb tota la il·lusió que ens transmet la nostra gent. Malgrat tots els canvis i acabar sense la sensació de tot l'any de tenir més victòries que derrotes, ho hem aconseguit. Ara estem responsabilitzats per fer un bon play-off, donar una bona imatge i assemblar-nos a l'equp que ha merescut jugar-lo». Davant, «tindrem un rival immens, que ja ho seria si nosaltres estiguéssim al cent per cent. De tota manera, amb les nostres coses volem competir la victòria al Madrid».

Respecte a les possibilitats de donar la sorpresa avui, tot i haver perdut ja de 34 punts al WiZink Center en el partit de lliga, «aquell partit ja el vam jugar sense Fisher i ara tenim dues baixes més. De tota manera, en els dos últims partits de lliga hem estat més sòlids. A Saragossa vam competir bé i guanyàvem de tres punts a dos minuts i mig per al final. Hem canviat rols i una mica la nostra manera de jugar. Si el Madrid està bé, difícilment tindrem opcions, però si ens donen una mica d'aire estic segur que ens hi agafarem».

Peñarroya també desitja que «millorem l'encert en el tir dels últims partits, tot i que hem perdut qualitat ofensiva amb les baixes», i va recordar que «molts dels nostres jugadors no estan acostumats a jugar un play-off i amb un paper tan important. Per tant, no crec que baixi la tensió».

Per la seva banda, el tècnic blanc, Pablo Laso, es mostrava ahir prudent: «És clau guanyar el primer partit de play-off a casa perquè si no et veus obligat a guanyar al seu camp. I la del Manresa és una pista complicada. Vam guanyar allà, a la lliga, en un partit molt dur. L'únic en què penso és en tirar endavant el partit de demà. Els últims anys ens ha costat entrar al play-off».