L'equip sub-16 del CAI Petromiralles fa una gran actuació a Mollet

Els nois i noies de la categoria sub-16 del CAI Petromiralles/Jocnet van dur a terme una gran actuació en la jornada classificatòria del Campionat de Catalunya, disputada a Mollet del Vallès, en la qual bona part dels participants van assolir la classificació, en les diferents proves, per a la final del proper 23 de juny. Els atletes del CAI també van assolir diverses mínimes per al Campionat d'Espanya cadet, que es disputarà el mes de juliol a Gijón.

En la categoria masculina, van aconseguir la classificació per a la final a un total de quatre atletes. Joan Sendra va imposar-se en salt d'alçada, després de superar un llistó d'1,80 metres, i també va classificar-se directament per als 100 metres tanques. Ian Queraltó va vèncer en salt de perxa després de superar un llistó de 2,85 metres, Albert Gil va finalitzar segon en llançament de disc amb una distància de 37,39 metres. Jou Morcillo, en el llançament de javelina, va superar una distància de 25,92 metres però no va aconseguir l'accés a la final.

En la categoria femenina, Carla Bisbal va ser la més ràpida en els 1.000 metres, amb un registre de 2'58''; Mar Planas va ser la millor en triple salt, amb una llargada de 10,89 metres; Francina Massagué va finalitzar en el tercer lloc en els 600 metres, amb una marca de 1'40'', i també es va classificar en els 300 metres llisos amb un temps de 42''39. Núria Moix va acabar en el tercer lloc en llançament de pes, amb un distància de 10,42 metres, i també va accedir a la final dels 300 metres tanques, amb 49''56. Edit Guzmán va classificar-se per a la final de llançament de disc, amb una distància de 25,10 metres, i en llançament de pes, amb una marca de 8,90 metres. Rut Castellano, en javelina, va accedir-hi gràcies a un llançament de 21,93 metres. Aina Eberlé, en salt d'alçada, va superar un llistó de 1,38 metres, Anna Quero va finalitzar els 3.000 metres amb 12'03'' i Laiza Guzmán va acabar els 300 metres amb 44''07.