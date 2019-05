L'Esquaix Igualada assoleix tres podis a Banyoles

Cinc igualadins es van desplaçar a Banyoles per jugar els campionats de Catalunya sub-17 en les categories d'or i plata. En categoria or, hi va haver victòria del montbuienc Nacho Fajardo, que va guanyar 3-1 davant el búlgar Philip Georgiev. Nil Aguilera va acabar sisè. En or femenina, la també montbuienca Montse Fajardo va pujar al segon calaix en caure a la gran final amb la jove Ona Blasco, de Lloret. En plata, gran campionat de Gerard Sabariegos, que va acabar tercer. El jove Jofre Barrufet es va defensar amb la sisena posició final.