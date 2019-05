L'IES Guillem de Berguedà 2, campió a l'estadi de Manresa

arxiu particular

Els vencedors de totes les categoria, en la foto conjunta al podi arxiu particular

Les grades de l'Estadi Municipal d'Atletisme de Manresa de nou es van omplir per veure la competició dels joves atletes vinguts del Berguedà i del Moianès per disputar la final del campionat d'atlestime de 1er ESO d'aquest curs. Un total de 9 equips van pendre part en la final, organitzada pel Club Atlètic Manresa, en què l'equip de l'IES Guillem de Berguedà 2 es va imposar amb un total de 90 punts. L'IES el Moianès va ocupar el segon lloc, amb 82 punts, i el tercer esglaó del podi va ser per al conjunt de l'IES Guillem de Berguedà 1, que va sumar 75 punts. IES Puig-reig (68), Vedruna (66), IES Pere Fontdevila (59), IES Alt Berguedà (52), Serra de Noet (24) i Escola Xarxa (22) van completar la classificació final.

En categoria masculina, Jan Armengou (IES Puig-reig) va gua-nyar en els 60 metres tanques; Mauro Canova (IES Guillem Berguedà), en els 60 metres llisos; Iker Ibáñez (IES Alt Berguedà), en els 500 metres llisos; Arnau Fígols (IES Guillem de Berguedà), en llançament de pes, i Jan Cucharrera (IES Puig-reig), en salt de llargada.

En la categoria femenina, Ona Rovira (IES Puig-reig) va ser la més ràpida en els 60 metres tanques; Alexia Armengol (IES Pere Fontdevila), en els 60 metres llisos, i Nuria Farràs (IES el Moianès), en els 500 metres llisos. Ingrid Prat (IES el Moianès) va ser la més forta en llançament de pes i Clara Sánchez (IES Guillem de Berguedà) també va dominar en salt de llargada.

Amb aquesta final disputada, el Club Atlètic Manresa tanca la tretzena temporada de promoció de l'atletisme als centres educatius de secundària de Manresa, el Bages i el Berguedà, i enguany també ampliada al Moianès.