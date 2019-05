L'Igualada Femení obté una victòria a domicili i té a tocar el tercer lloc

L'Igualada Femení absolut va guanyar a domicili un CP Vilanova amb moltes baixes (3-6) a Nacional Catalana i tindrà a tocar la tercera posició si guanya demà a les Comes (21.30 hores). Les igualadines no van notar la decepció per no poder ser a la final de Nacional Catalana i van oferir un bon partit en una de les pistes més difícils de la categoria, les Casernes de Vilanova i la Geltrú.

El partit va estar molt igualat tota la primera part, però en els darrers dos minuts les igualadines, entrenades per Maria Fernández, Pulgui, van marcar tres gols que deixaven molt ben encarat el partit. Els darrers minuts del partit van ser caòtics pel que fa a gols. Carla Claramunt va marcar el cinquè a cinc minuts del final del partit. Seguidament, al mateix minut, es van estrenar les locals. La jugadora més destacada va ser Elba Garreta, que va anotar tres del sis gols del conjunt igualadí, entre els quals el darrer del seu equip. Finalment, el Vilanova van anotar els dos darrers gols.

L'Igualada Femení sub-16 també va tenir partit aquesta jornada i va disputar-lo a les Comes, on va aconseguir un empat davant un bon UEH Barberà (3-3). D'altra banda, el femení sub-14 va rebre una gran golejada davant el Palafrugell a domicili (12-4), en un partit en què els de Manel Cervera no van tenir oportunitat per salvar la derrota i van ser del tot superats.