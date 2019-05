L'Igualada HC mira d'aclarir l'adeu del seu entrenador

L'Igualada Rigat ha emès una nota per tal de mirar d'aclarir els termes de l'adeu del seu tècnic en els quatre darrers anys, Ferran López, que dilluns va anunciar a través de les xarxes socials que no cotinuarà al capdavant de l'equip arlequinat la temporada vinent.

López havia escrit, en una piulada, que «la temporada vinent no continuaré sent l'entrenador de l'Igualada HC. Han estat quatre temporades treballant amb passió pel que estimo, l'hoquei patins. Gràcies als molts aficionats que m'heu fet sentir valorat. Espero poder continuar fent la meva feina allà on sigui».

En la seva nota, l'Igualada Rigat explica que «davant dels dubtes mostrats durant els dos darrers mesos per part del senyor Ferran López sobre la seva continuïtat com a entrenador del primer equip de l'Igualada, i després de consultar tots els jugadors i altres integrants del primer equip i d'haver escoltat la seva opinió, i amb el seu suport, la junta va decidir comunicar-li que no continuaria com a entrenador». La nota diu que no es volen fer públics «els detalls dels esdeveniments ocorreguts i les converses mantingudes amb totes les parts durant els dar-rers dos mesos perquè això cor-respon exclusivament a la responsabilitat de les tres parts implicades». La junta demana que s'aplaudeixi López abans del dar-rer partit de lliga, dissabte contra el Calafell, com també el jugador Met Molas, de qui es va notificar ahir que tampoc seguirà la temporada vinent.