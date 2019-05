Nadal i Federer no suen gens per passar a tercera ronda a París

El manacorí Rafa Nadal i el suís Roger Federer no van tenir cap problema per accedir a la tercera ronda de Roland Garros. El primer va superar l'alemany Yannick Maden per 6-1, 6-2 i 6-4 i ara s'enfrontarà al belga David Goffin, que ahir no va tenir dificultats per derrotar el serbi Miomir Kecmanovic en tres sets. Per la seva banda, l'helvètic va vèncer per 6-4, 6-3, 6-4 el també alemany Oscar Otte i ara es veurà les cares amb el noruec Christian Ruud. També van passar ronda altres favorits, com el grec Tsitsipas, el japonès Nishikori o el suís Wawrinka. També va va guanyar l'asturià Pablo Carreño, davant de l'australià Alex de Miñaur.

En la prova femenina, victòria de la canària Carla Suárez, que va vèncer la nord-americana Shelby Rogers en tres sets, i ara jugarà amb la txeca Vondrousova. També va vèncer Garbiñe Muguruza, que va derrotar la sueca Johanna Larsson per 6-4 i 6-1. Ara jugarà contra la ucraïnesa Svitolina.