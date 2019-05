«No sé en quina prova centrar-me, últimament ho he tocat tot a bon nivell»

A l'edat de només 14 anys, Díaz és un dels atletes més prometedors de casa nostra, tal com demostren els seus darrers resultats. El març va proclamar-se campió de Catalunya sub-16 en pista coberta en les modalitats de llargada i relleu 4x300, i a més va ser cinquè en llargada a l'estatal sub-16, on va tenir bones sensacions

Jan Díaz, un santfruitosenc de catorze anys que estudia tercer d'ESO al Paidos, és un dels atletes més prometedors de casa nostra, tal com demostren els seus dar-rers resultats. El març va proclamar-se campió de Catalunya sub-16 en pista coberta en les modalitats de llargada i relleu 4x300, i a més va ser cinquè en llargada a l'estatal sub-16.



P Quan et vas iniciar en el món de l'atletisme?

R Vaig començar a descobrir l'atletisme quan tenia cinc anys, a través del meu pare, David, que l'havia practicat, i del meu germà Biel, que també s'hi dedica. No sabia quin esport fer, i ells dos em van convèncer per iniciar-m'hi. Els estic molt agraït, ja que l'atletisme m'encanta, em fa gaudir i desconnectar d'altres aspectes, com ara els estudis.

P Ho combines amb algun altre esport?

R Des dels tres anys que vaig a nedar un dia a la setmana, fet que em va bé especialment per l'esquena. Abans, quan feia primer de primària, havia jugat a bàsquet a l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós, però com a extraescolar.

P Fa tres anys vas haver de fer canvis en els teus entrenaments.

R Notava que no progressava com volia, i vaig canviar d'entrenadora per anar amb la Maria Alba Martí, que m'ha fet millorar molt les meves marques. A més, al Nat's em van muntar un entrenament que consisteix en treball aeròbic i muscular de peses, i en el qual els peus estan dins l'aigua. La suma d'aquests dos aspectes van fer que la meva progressió tornés a ser l'adequada.

P I el març de l'any passat va arribar el teu primer gran èxit. Et vas proclamar campió de Catalunya sub-16 en llargada.

R Vaig tenir molt bones sensacions, era el meu primer any en la categoria i no m'esperava ni gua-nyar ni les marques que vaig fer.

P Un any després has revalidat el títol en llargada i, a més, hi has afegit el del relleu 4x300.

R En la llargada anava molt tranquil, ja que el meu màxim rival, Nil Segura (CA Canaletes), es va lesionar abans de la competició i no va participar. Pel que fa al relleu, sabíem que teníem un bon equip, però que n'hi havien dos més al mateix nivell. Al final va sortir bé i vam poder guanyar.

P També vas ser cinquè a l'estatal sub-16.

R Em vaig sentir molt orgullós de mi mateix, ja que vaig quedar empatat amb el quart i a només un centímetre del podi. Vaig fer salts bons, però eren nuls. Tot i això, ho prefereixo abans que guanyar amb salts pitjors.

P Finalment, aquest abril has estat segon en el català de combinades sub-16.

R Crec que vaig fer una bona actuació, i gràcies a aquest fet ara mateix no sé en quina prova centrar-me, últimament ho he tocat tot a bon nivell.

P Quins són els teus pròxims objectius?

R El més proper és l'estatal per autonomies, el 15 de juny a Madrid. Allà participaré en els 100 tanques. Després ja vindran el català a l'aire lliure, el 23 de juny a Lleida, i l'estatal, el 7 i 8 de juliol a Gijón. En aquestes dues competicions faré els 100 tanques, on m'agradaria baixar dels catorze segons, i la llargada, en què voldria passar dels 6,50 metres.

P Quina és la teva rutina d'entrenaments?

R M'exercito tres dies a la setmana en sessions d'entre dues i tres hores. Els dilluns faig tanques i sèries, els dimarts entreno llargada, gimnàs i sèries, i els dijous, alçada i sèries.

P Quins són els teus punts forts i dèbils com a atleta?

R Crec que destaco en la velocitat, especialment en les sortides, i que tinc un marge de millora bestial en les tanques. Pel que fa a la llargada em sé la teoria, però a la pràctica a vegades no surt.

P Tens algun referent?

R Fa dos anys em fixava en el sud-africà Luvo Manyonga i el cubà Juan Miguel Echevarría, però últimament només em fixo en mi mateix.