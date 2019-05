«No sé si tornaré algun dia al Manresa però tinc clar que mai no es pot tancar cap porta»

L'artesenc Miki Poveda amb la samarreta del Girona C

L'any passat va ser com a component de la plantilla del Martinenc i enguany ho farà amb el filial gironí; així, els manresans es tornen a creuar al seu camí

Serà casualitat o no, però el cert és que el futbolista bagenc Miki Poveda repetirà els propers dies la promoció d'ascens a Tercera contra el Manresa. Aquest jugador d'Artés, ex del mateix Manresa i també de l'Avià, va disputar l'eliminatòria d'ascens contra els manresans amb el Martinenc el juny passat. Aquest cap ho farà amb el Girona C, a partir de diumenge.

Es diu molt que el Girona C no podrà assolir l'ascens a Tercera Divisió, encara que guanyi la promoció, a causa del descens del Peralada. Què en sap?

Es diuen moltes coses, és cert, però tot està a l'aire. Hi ha molts temes que està reballant el Girona i ja veurem com acaba tot. Nosaltres tenim clar que sortirem a guanyar la promoció, és clar.

Aquest tema del descens del Peralada i la possibilitat que, per tant, el Girona C no acabi pujant, ha destorbat la preparació del seu equip?

De cap de les maneres, nosaltres estem concentrats per fer bé la nostra feina. L'equip està il·lusionat per aconseguir l'objectiu, que no és cap altre que, sobre el terreny de joc, l'ascens sigui nostre; després ja es veurà què passa als despatxos.

Es parla d'un Girona C molt i molt potent.

Potser no soc el més indicat per parlar del meu equip, però és clar que és la millor plantilla en la qual he estat. És una formació molt completa i equilibrada, amb jugadors joves i d'altres amb més experiència. Cadascú sap el seu rol.

Ha sobtat, però, que el Girona C hagi cedit la primera plaça al Vilassar, que ha estat el campió al grup 1 de Primera Catalana.

Home, el Vilassar també té un bon equip i ha estat més regular. Nosaltres hem tingut algun moment puntual en el qual no hem estat bé, i ells ho han aprofitat. Els números diuen del nostre potencial, ja que hem estat l'equip més golejador i el menys golejat dels dos grups. Sempre hem tingut a l'horitzó l'ascens, fos com a campions o en la promoció que començarem diumenge.

Personalment, està satisfet de la temporada?

Molt, ha estat una campanya molt destacada, sempre en posicions ofensives, a les dues bandes o, fins i tot, com a punta.

Havia jugat al Manresa. L'any passat s'hi va enfrontar amb el Martinenc. Què coneix de l'equip manresà d'enguany?

Conec alguns jugadors, el Solernou, el Noah... i altres de vista. És clar que també tenen un bon equip, tot i que potser aquesta temporada no s'esperava tant d'ells; no semblava que l'ascens fos l'objectiu. Els han anat molt bé les coses i aquí són.

El Girona C és favorit a la promoció contra el Manresa?

No sé si som favorits, però sí que som conscients del nostre potencial i de les nostres armes. Ells tenen el coixí del possible ascens pel tema del Peralada.

L'afició dona suport al Girona C?

La veritat és que no gaire. Juguem a Riudarenes i vénen els familiars i algun grupet de seguidors. Suposo que a Manresa es mouran perquè hi hagi gent al Nou Estadi, com l'any passat contra el Martinenc.

Es veu mai jugant altre cop amb el Manresa?

No se sap mai. No sé si tornaré algun dia al Manresa. El que tinc clar és que no es pot tancar mai cap porta, tampoc aquesta.