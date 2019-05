El Raiverd 2019 es disputa dissabte amb el format del Catraid Berguedà

La Federació de Curses d'Orientació proposa per a aquest dissabte el Raiverd, un raid d'esports d'aventura que per a aquesta edició recupera el format utilitzat fa anys en el Catraid Berguedà, concentrat en un sol dia i en un sol municipi i amb una durada d'entre 3 i 10 hores en funció de cadascuna de les categories.

El nucli central de la competició estarà ubicat a Vilada, poble del Berguedà que ofereix un munt de possibilitats per practicar-hi tot tipus d'esports a l'aire lliure. Totes les categories hauran de fer front a diferents disciplines com orientació, córrer a peu, caiac i bicicleta de muntanya. A més a més, a les categories elit i aventura, hi haurà una prova de natació i una altra de cordes. Les categories són elit, aventura i open, de més a menys dificultat tècnica i durada respectivament. A totes les categories s'hi participarà en equips de dues persones.