El sindicat de tècnics elegeix Pesic com a millor entrenador de l'any

L'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet (AEEB) va fer públic ahir que el tècnic del Barça Lassa, Svetislava Pesic, ha estat reconegut com al millor de l'any a la lliga Endesa. Pesic va superar Pablo Laso en l'última jornada a partir d'un sistema que compta el nombre de victòries obtingudes, la diferència de punts i també els rivals contra els quals s'han aconseguit. Amb aquest criteri, es deixa de banda entrenadors que, segurament amb plantilles menys competitives, no tenen cap opció de guanyar tants partits però que han fet grans temporades, com Joan Peñarroya (Baxi), Porfi Fisac (Tecnyconta) o Carles Duran (Joventut).