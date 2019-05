Sortida complicada de les noies de l'Avinent a Andújar

Els resultats de la primera jornada de la Divisió d'Honor 2019 va confeccionar un segon quadrangular no esperat a priori per als interessos de l'equip femení de l'Avinent CA Manresa. La victòria, en certa manera sorprenent del Ria Ferrol sobre Unicaja Jaén, va comdemnar les andaluses i manresanes a trobar-se en aquesta segona jornada, aquest dissabte.

El partit, que tindrà lloc a Andújar (Jaén), reunirà l'equip aragonès de l'Alcampo-Scorpio 71 de Saragossa (formació que sobre el paper ha de dominar el quadrangular), les dues formacions andaluses de Cueva de Nerja de Malaga i l'Unicaja Jaén i l'Avinent CA Manresa.

La disputa per la segona i tercera posició de l'enfrontament serà aferrisada entre les dues formacions andaluses i la manresana. Un segon lloc manresà donaria accés directe a la final pel títol. Un tercer lloc manresà deixarà en un percentatge molt alt d'opcions també d'estar present en la gran final estatal, i una quarta posició abocaria amb quasi total seguretat la formació manresana al partit de descens.

L'equip que presentarà l'Avinent CA Manresa no diferirà gaire del que va defensar els interessos en la primera jornada disputada el dissabte 11 a l'Hospitalet, on el CAM va ser segon. Només cal esmentar les baixes de la saltadora Ellà Bestué (per compromisos universitaris), i de la quatrecentista Laura Bou i llançadora Alba Estévez (per qüestions personals). Per altra banda, la manresana Paula Raul finalment podrà aportar el seu esforç a l'equip en els 100 tanques i en salt de llargada. Qui no s'ha pogut recuperar a temps és la velocista sub-18 Judit Devers per córrer els 100 llisos.