El Tecnyconta vol crear problemes a un Baskonia que és favorit

Amb poques coses a perdre, després d'una temporada per damunt de les seves possibilitats, afronta el Tecnyconta Saragossa la visita d'avui, a les 20.15 hores (Movistar Deportes), a la pista del Kirolbet Baskonia. Els aragonesos, que van entrar al play-off diumenge en vèncer el Baxi, han acabat bé la temporada i pensen que la seva llarga plantilla, amb molta producció ofensiva, els pot ajudar a donar la sorpresa davant d'un dels favorits de la competició. L'equip de Porfi Fisac, ja amb Fran Vázquez en la dinàmica del grup, intentarà vèncer un Kirolbet Baskonia que va perdre la segona posició de la lliga regular a la pista del València però que surt com a favorit. Els vitorians han recuperat jugadors com Shengelia. La tornada d'aquest darrer garanteix que la direcció de joc tindrà més variants i més possibilitats d'esmerçar-se en defensa.