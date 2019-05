VÍDEO | Un equip català celebra l'ascens amb una «stripper» al vestidor

El primer equip del Club Esportiu Llançà aconseguia aquest passat cap de setmana l'esperat ascens a Segona Catalana. Necessitava guanyar en l'última jornada i ho va fer, amb un 5-0 a l'Atlètic Bisbalenc. L'alegria es va desfermar a partir del xiulet final i la celebració es va allargar durant hores. Uns dies després, del que menys es parla és del propi ascens. O del fet que els jugadors protagonitzessin una rua pels carrers del poble tot enfilats dalt d'un camió. I molt menys, que van acabar a una coneguda discoteca d'Empuriabrava per arrodonir la jornada. El que més ha trascendit és que una stripper va acabar dins del vestidor de l'estadi, una instal·lació municipal.

Des que això va sortir a la llum que s'ha escampat com la pólvora. S'ha dit de tot. Coses que poden ser més o menys certes. Per tallar els rumors de socarrel, el club ha apostat per oferir la seva versió. L'explica Francesc Romero, secretari del CE Llançà els últims quatre anys i qui està a punt de deixar el càrrec per tancar una etapa. Ell és el primer que, perplex, considera que s'ha generat un «rebombori excessiu». Això sí, admet també que el seu «únic error» és no haver demanat permís a l'Ajuntament i per això mateix va afanyar-se a parlar -quan va veure el rebombori originat- amb l'alcalde Pere Vila per «demanar-li disculpes». És més, ahir es va reunir amb l'equip tècnic del primer equip i els quatre capitans de la plantilla per donar totes les explicacions necessàries.

Romero és declara com a «únic responsable» dels fets i relata que la junta directiva, encara que ha n'ha rebut «tot el seu suport», no en sabia «res». Ell va encarregar-se del camió per la rua; de la decoració, la música i el recorreguts pels carrers. A part, va pensar una altra manera «original» d'amanir aquesta celebració. Explica la pel·lícula dels fets. «Coneixia l'antic propietari d'un local que es dedica a això a Empuriabrava. Em va parlar d'una noia que és ballarina professional. Me la van presentar abans i li vaig explicar què volíem i què es podia trobar. En tot moment va estar d'acord i tot va ser amb el seu consentiment». Diu que fins ara «no m'han cobrat res» i que, quan arribi el moment, els diners sortiran de la seva butxaca. «Va ser idea meva i ho assumeixo jo».

El cas és que, després de guanyar i celebrar-ho a la gespa, els jugadors, tècnics i també alguns familiars van entrar al vestidor. «Em vaig encarregar que no hi hagués cap menor. Fins i tot hi havia mares d'alguns jugadors. L'ambient va ser molt festiu, ningú es va sobrepassar. Hi havia cava, riures i alegria, però va fer el seu espectacle tranquil·lament i quan va acabar, es va vestir i se'n va anar. Tot amb normalitat».

El problema ha vingut després. Pels comentaris dins i fora del poble; també l'Institut Català de les Dones ha demanat explicacions. Romero està tranquil. Ha demanat disculpes perquè l'últim que vol és perjudicar el club i esquitxar l'ascens, tot un èxit per l'entitat. I té coll avall que «si algú em vol denunciar això no arribarà a enlloc». A més, la directiva està amb ell: «Tinc tot el seu suport. He rebut missatges d'un munt de gent i tothom és conscient que l'abast és desorbitat. Se li està donat una importància que no té».