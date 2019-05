El Cadí la Seu incorpora al seu equip Elin Gustavsson

Elin Gustavsson, provinent de Baxi Ferrol, reforçarà el joc interior del Cadí la Seu la temporada vinent i es converteix en la segona incorporació del club. La jugadora sueca, de 26 anys, viurà a la Seu d'Urgell la seva tercera temporada a la Lliga Femenina. En principi ha de ser la suplent de Georgina Bahí en la gestió de l'equip que en faci Bernat Canut. Però també poden jugar juntes. Alhora, amb el seu 1,90, la sueca pot enfrontar-se a centers rivals.

Arribada a la lliga espanyola procedent de la Universitat de Colorado, en la qual va estar jugant quatre anys, amb mitjanes de 14,5 punts i 6,8 rebots, després d'un primer any defensant els colors de l'Embutidos Pajariel Bembibre, va formar part del conjunt gallec Baxi Ferrol la temporada passada, on va aconseguir una millora notable de la seva aportació en comparació amb el seu primer any.

Tot i no poder evitar el descens del seu equip, Gustavsson va fer 8,1 punts, 7,2 rebots i 9,5 de valoració de mitjana. A més a més va ser guardonada amb el premi a la millor jugadora de l'última jornada de lliga regular gràcies als quinze punts, tretze rebots i 32 de valoració que va aconseguir davant el València Basket a la Fonteta.

Amb habilitat per jugar tant de cara com d'esquena a la cistella, també destaca pel seu joc intel·ligent sense pilota, amb el qual aconsegueix sumar per a l'equip.

El seu futur entrenador, Bernat Canut, afirma que «és una jugadora que fa anys que seguim. És filosofia 100% Cadí La Seu. Treballadora d'equip, dura i amb bona mà. Ens aportarà associació i maduresa». Gustavsson, que signa per una temporada, ha expressat la satisfacció pel seu fitxatge. «Estic molt contenta de formar part de la família de Cadí La Seu la propera temporada. Amb moltes ganes de conèixer-vos a tots i que tinguem una gran temporada tots junts aquest any».

La direcció esportiva del Sedis Bàsquet ja va treballar l'estiu passat per incorporar la pivot sueca, però no ho va aconseguir. El club està construint un equip molt atlètic, en què es preveu un joc interior de més envergadura que l'any passat però no pas de molts quilograms. Es pretén un joc versàtil i ràpid, de molt desgast físic. I aquí Gustavsson hi encaixaria. La direcció tècnica del club ara se centra en la recerca d'una referència interior, donant per descartada Merritt Hempe, que ha renunciat a renovar.