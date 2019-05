Damiano Cima obté la victòria abans de les tres jornades decisives del Giro

L'italià Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini) va guanyar ahir la darrera etapa a l'esprint abans de les tres jornades decisives del Giro d'Itàlia, amb dues etapes de muntanya i una contrarrellotge.

Tota l'emoció de l'etapa d'ahir es va concentrar en l'esprint final a Santa Maria di Sala, molt a prop de la ciutat de Venècia, a uns trenta quilòmetres. El Giro finalitzarà amb una contrarellotge a Verona per donar per tancada aquesta edició de la gran prova italiana, que actualment té l'equatorià Richard Carapaz com a líder.

L'alemany Pascal Ackermann no va poder aconseguir la victòria en l'esprint davant Cima, però, tot i obtenir la segona posició, el ciclista del Bora-Hansgrohe va aconseguir superar en la classificació per punts el francès Arnaud Demare, que va entrar en vuitena posició en l'esprint final. Vincenzo Nibali, màxim perseguidor de Carapaz, es troba a un minut i 54 segons del lideratge. Roglic és a dos minuts i setze segons, i Mikel Landa, a tres minuts i tres segons.