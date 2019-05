«Hem de saber corregir el que hem fet malament per guanyar diumenge»

No ho dona per acabat de cap manera. Joan Peñarroya, tècnic del Baxi, declarava al final del partit a Madrid que, «si som un bon equip, que jo crec que sí que ho som, reaccionarem. De cara a diumenge hem de saber fer un plantejament de partit diferent, que no ens aconsegueixin avantatges tan clars en algunes situacions. Amb l'ajut de la nostra afició, amb el suport del Congost, crec que serà possible lluitar per aconseguir la victòria. És el nostre objectiu; no pensem que la lliga s'acabarà per a nosaltres diumenge».

En el resum de partit, a l'inici de la roda de premsa, Peñarroya va manifestar que «al principi de partit estàvem igualats, ni ells ni nosaltres aconseguíem anotar de forma clara ni amb comoditat. Però aleshores ha sigut quan hem perdut un parell de pilotes i ells s'han escapat en el marcador. De seguida ens han començat a fer molt punts dins de la zona, en la pintura, i això ja ens ha acabat de deixar enrere».

Preguntat per si, malgrat que es va perdre, l'equip va aguantar el tipus en els dos darrers quarts en els quals hi va haver el parcial de 45-38, Joan Peñarroya va dir que «no podem estar contents, no ens hem d'enganxar, no hem fet un bon partit i ara n'haurem de saber treure bona nota de cara al segon partit». L'entrenador, de tota manera, també va incidir que «tenim un equip amb molt poca experiència en els play-off. Només hi ha dos jugadors que n'han disputat algun. Tomàs n'ha jugat tres partits i Álvaro Muñoz, dos. És normal que costi afrontar aquesta mena de partits».

De cara al segon partit, també va insistir que «hem de ser més sòlids, evitar que el Reial Madrid es mogui amb percentatges de tir tan alts, sobretot pel que fa als de dos punts, amb cistelles que han estat massa fàcils. El primer pas, però, serà creure que podem gua-nyar, això és bàsic».

Del gran partit de Lalanne, Joan Peñarroya va explicar que «estic satisfet que hagi demostrat tota la seva qualitat, el seu talent, però el bàsquet és un esport d'equip i la derrota al final és l'important, no les actuacions personals».

Sobre si acabar el partit amb els cinc joves a la pista era senyal d'alguna declaració d'intencions, el tècnic ho va negar: «No, no ens hem de fer pel·lícules, són nois que ens han ajudat, però la lliga Endesa es competeix amb altres jugadors més fets».