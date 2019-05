Llançà condemna l'actuació d'una stripper al camp de futbol i obrirà un expedient al club

L'Ajuntament de Llançà condemna l'actuació d'una stripper durant la celebració de l'ascens a Segona Catalana i obrirà un expedient informatiu al club de futbol. Els grups municipals han acordat la decisió en una junta de portaveus extraordinària, on també han anunciat que faran campanyes de sensibilització per intentar revertir la mala imatge que s'ha projectat de l'equip i del municipi a l'exterior. L'alcalde en funcions, Pere Vila, ha dit que arran de l'expedient es crearà una comissió amb tots els partits polítics on es demanaran explicacions dels fets per dirimir responsabilitats. "Tots els grups estarem defensant els drets i ajudant al club en aquest moment de transició", ha remarcat Vila, en referència a la dimissió del president i del secretari de l'equip. Per la seva banda, els jugadors han fet un nou comunicat on rebutgen els fets i afirmen que no comparteixen ni creuen que "una celebració d'ascens ni de qualsevol tipus s'hagi d'involucrar amb la cosificació de la dona".

Condemna enèrgica de tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Llançà (PDeCAT, ERC, PSC i APL) a l'actuació d'una stripper al camp de futbol del municipi. La junta de portaveus extraordinària que s'ha celebrat aquest matí al consistori ha acordat rebutjar uns fets que qualifiquen de "lamentables" i també obrir un expedient informatiu al club esportiu.

La decisió implicarà la creació d'una comissió on participaran tots els grups, que demanarà informació sobre els fets per dirimir responsabilitats. L'alcalde en funcions, Pere Vila, no ha volgut avançar si tot plegat podria acabar amb alguna sanció econòmica perquè, segons ha dit, caldrà veure com es va desenvolupar la celebració en unes instal·lacions que són municipals. Vila ha dit que el club ja ha pres "les decisions oportunes" amb la dimissió del president i el secretari i ha celebrat el comunicat que els jugadors han difós a través de les xarxes socials, on rebutgen l'espectacle.

Vila ha dit també que la situació ha generat una mala imatge del municipi que s'ha difós a través de mitjans de comunicació arreu del món i que caldrà revertir-ho. En aquest sentit, ha dit que durant els propers quinze dies (l'actual equip de govern en funcions PDeCAT i PSC) i el govern sortint de les eleccions hauran de treballar per canviar la visió que s'ha donat del poble i del club. "Segurament és la notícia més trista que ens ha passat com a poble en molts anys", ha dit Vila. Tot plegat, ha afegit, s'haurà de fer a través de campanyes de sensibilització.

L'alcalde en funcions ha assegurat, a més, que defensaran els drets "d'aquells a qui a vegades no es protegeix" i que ajudaran al club "en aquest moment de transició". "És un equip que ens estimem i que enguany celebra el seu centenari", ha remarcat Vila.



Els jugadors rebutgen l'actuació



Els jugadors, per la seva banda, asseguren en un comunicat que fa molts anys que intenten educar en "els valors de la tolerància, el respecte, la igualtat i la companyonia", tot ells "contraposats als fets viscuts".

"Aquest dissabte vam aconseguir allò que fa tants anys anhelàvem, vam guanyar un subcampionat. Els nostres jugadors i cos tècnic simplement volien celebrar l'ascens amb càntics i amb una celebració típica d'un vestuari d'un esport col·lectiu, és a dir, entre jugadors i amics", afirmen.

Insisteixen que cap membre de la plantilla ni la resta de la directiva tenia coneixement de l'actuació de l'stripper i agraeixen que el responsable de la contractació, el secretari del club, "hagi donat la cara".

"No compartim ni creiem que una celebració d'ascens ni de qualsevol tipus s'hagi d'involucrar amb la cosificació de la dona", remarquen. En aquest sentit, recorden que alguns dels jugadors ja van "verbalitzar" i es van "allunyar de la situació" perquè no hi estaven d'acord.

"No hi ha justificació possible i demanem perdó a tothom –sobretot a les dones- per no haver tingut el valor d'evitar que es produís el que va passar", conclouen.