El RACC demana consens per mantenir el campionat del món de Fórmula 1 a Catalunya

El RACC ha demanat aquest divendres ''consens i unitat d'acció'' a totes les administracions i al món empresarial per aconseguir la renovació de la Fórmula 1 i garantir la continuïtat del Gran Premi a Catalunya, ja que ho consideren un dels esdeveniments esportius més importants que se celebren al món. El Club considera que cal apostar per la continuïtat de la F1 és una ''decisió estratègica'' a nivell empresarial, econòmic i esportiu i per això demanen trobar la millor solució ''amb urgència''. Des del RACC destaquen que el Gran premi té un impacte econòmic en els sectors dels serveis, l'automoció, el turisme, els transports i l'oci de prop de 163 MEUR i genera 2.700 llocs de treball directes.

Per això consideren que la prova és ''clau'' per a una de les infraestructures ''més importants'' de Catalunya. També destaquen l'impacte mediàtic del campionat, amb més de 900 mitjans de comunicació assistents en la darrera edició, que aporta ''la màxima visibilitat'' del país a nivell mundial, contribuint així a generar una ''gran reputació d'excel·lència organitzativa'' que considera positiva per la imatge i la projecció internacional del nostre territori.