Ramos confirma que seguirà al Reial Madrid i que es vol retirar al club blanc

Sergio Ramos va assegurar ahir en una roda de premsa convocada a última hora a la tarda que «per res del món vull marxar del Reial Madrid». El defensa i capità del conjunt blanc va descartar qualsevol possibilitat d'incorporar-se a un equip xinès i va afirmar que «jugaria gratis si fes falta» amb la samarreta del Reial Madrid.

«El meu desig és retirar-me al club», va expressar Sergio Ramos, qui va confirmar l'oferta de Xina, però se sent «estimat pel president, per l'afició i pels meus companys d'equip». Tot i així, el capità blanc va reconèixer que les relacions amb Florentino Pérez s'havien complicat en les darreres setmanes, però va aclarir que «s'ha recuperat la sintonia». «A partir d'ara ja no hi haurà més problemes», va assegurar el defensa sevillà. Així doncs, Sergio Ramos jugarà aquest any la seva quinzena temporada al Reial Madrid i la cinquena com a primer capità del club blanc. El futbolista de Camas finalitza el seu contracte amb el Madrid l'any 2021.