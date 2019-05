La Renaixença de Manresa participa a la final estatal del Cruyff Courts 6vs6

L'escola La Renaixença de Manresa ha arribat a la final del campionat d'Espanya de futbol Cruyff Courts 6vs6 que es jugarà diumenge al llarg de tot el dia a Igualada (al Parc del Xipreret). L'equip manresà està integrat pels jugadors Bayron Paredes, Sohaib Salmoun, Walid Sellami, Radwan Kias, Ahmed Tazagart, Ferran Arancíbia, Sofiane Lezar, Josnel Blanco, Marwan Ben Mohamadi, Ali Kande, Ayman Guettaf i Ebrima Saho, entrenats per Pere Cano. Després de molts anys de treballar el futbol a nivell escolar, l'escola La Renaixença ha culminat aquest any la seva feina amb l'arribada del seu equip a la final del campionat d'Espanya. A Igualada, la formació manresana està integrada al grup B amb els representants de La Corunya, Palència i El Puerto de Santa Maria; al grup A hi ha els equips de Les Roquetes, Fuentealbilla, Lleó i Barcelona.Després de les corresponents lliguetes es jugaran els quarts de final segons la classificació, posteriorment les semifinals i la final.

En el quadre femení hi jugarà el representant d'Igualada en el grup B amb els d'El Vendrell, Lleó i El Puerto de Santa Maria.