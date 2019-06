El bagenc Simeó Ubach es juga el títol estatal a l'Aragó

El circuit aragonès de Motorland, a Alcanyís, dictarà sentència. El campionat d'Espanya de motocròs té programada per a aquest cap de setmana la sisena i darrera prova puntuable a l'esmentat escenari. En la categoria Elit MX2, el pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach (Husqvarna) és l'actual líder i, per tant, depèn d'ell mateix per proclamar-se campió estatal. Té, però, molt a prop a la classificació general Iker Larrañaga (KTM), que és segon a només tres punts del bagenc.

De les cinc proves disputades fins ara, Simeó Ubach (MC Berguedà) es va imposar en la de Malpartida (Càceres), on va guanyar les dues mànegues. En la resta, a Albaida (València), Talavera (Toledo), Bellpuig (Lleida) i Calatayud (Saragossa), més o menys ha estat sempre en posicions capdavanteres, però no ha pogut gua-nyar en cap altra sèrie. Iker Larrañaga, que no va córrer en la cursa de Malpartida per lesió –encara té seqüeles–, ha guanyat en totes les mànegues que ha pres part menys en la segona de Calatayud.

D'altra banda, el pilot calderí Oriol Casas (KTM) ocupa la quarta posició en la mateixa categoria, a només dos punts del tercer classificat, Mario Lucas (KTM).