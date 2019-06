El Baxi s'agafarà al Congost per empatar

Joan Peñarroya va dir, després de perdre per 23 punts en l'estrena del play-off a Madrid (98-75), que no descarta aconseguir el triomf en el segon partit de la sèrie, que es jugarà demà al Nou Congost, i de nou en un horari intempestiu, a les 21.30 hores de la nit.

L'entrenador confia en la força del Congost, el pavelló que durant tota la temporada ha vibrat amb els seus jugadors al marge que es guanyessin o perdessin els partits. De fet, la derrota pel resultat de 78-83 en l'última jornada de lliga regular es va produir en un matx que va ser molt ben jugat pels del Baxi. Al descans, amb el 44-40 favorable, estaven classificats per a la fase final, però el Madrid es va aixecar gràcies als encerts de Llull (14), Fabien Causeur (17) i Trey Thompkins (16).

El Manresa tenia una plantilla diferent, amb Fisher (14) i Toolson (14), que ara estan lesionats. Ja no hi és Nikola Dragovic (8), la peça prou destacada substituïda per un Tomislav Zubzic que té més perill i amença en el tir exterior. El que no tenia gens de presència era el base lituà Gintvainis.

El que a Madrid ho va passar ben malament va ser Lundberg. La defensa blanca va dedicar-li una atenció molt especial i no es va poder trobar còmode en cap moment. Una altra clau del matx al WiZink Center va ser la facilitat dels madridistes per encistellar en moltes fases del partit i, amb una xifra de 53 punts, els de Pablo Laso van marcar una diferència de 16 punts al descans. Peñarroya i els seus homes hauran de buscar les solucions oportunes per aturar els blancs i, sobretot, evitar perdre les pilotes que el Madrid va aprofitar per anotar a pler.



Tornar a guanyar un gran a casa

En aquesta temporada, el Baxi ha guanyat 9 partits a casa, i alguns dels quals contra rivals d'alt nivell, d'Eurolliga, que s'han classificat al play-off o bé han quedat només a un pas de fer-ho.

Cronològicament, el Manresa es va imposar al Gran Canària per 86-79, un equip que participava a la màxima competició europea. En el partit contra el Tecnyconta, que al final ha estat sisè, els bagencs es van imposar per 94-73.

El triomf contra un oponent de més nivell va ser amb el València Basket, campió de l'Eurocup. Els jugadors de Ponsarnau van cedir per 75-66 al Congost el dia 3 de febrer. El darrer resultat positiu de local va ser amb l'Iberostar; la diferència de 4 punts (91-87) seria vital per entrar al play-off, ja que es va recuperar els 2 adversos amb els quals havia acabat el partit en el Santiago Martín de La Laguna.

Pel que fa al Madrid, el 143 de valoració en el partit de dijous –el Manresa es va quedar en 53– és el rècord de l'equip blanc en els play-off. El rècord absolut el té el Barça (155), aconseguit en un partit dels quarts de final, amb el Valladolid, en la temporada 200-01.

Pel que fa al base menorquí Sergi Llull, exjugador del Manresa, es va convertir en el tercer assistent als play-off (342), el setè en victòries (66) i el tercer en triples (160), i va superar Epi, del Barça, el qual en va fer 159.

Pel que fa al pivot del Manresa Cady Lalanne, els seus 26 punts a Madrid han estat el seu rècord de la temporada. En va fer 22 al matx amb l'Iberostar a Tenerife i 23 al decisiu al Congost amb el Fuenlabrada, fa quinze dies.