Detinguda per vendre dues entrades falses de la Champions per 8.400 euros

Detinguda per vendre dues entrades falses de la Champions per 8.400 euros

El balanç de detinguts pel dispositiu de seguretat de la Champions League és de cinc persones, de les quals quatre són seguidors britànics i la cinquena és una dona veneçolana acusada de vendre dues entrades falses per 8.400 euros per al partit que jugaran aquest vespre el Liverpool i el Tottenham a l'Estadi Wanda Metropolità.

Tres aficionats van ser detinguts ahir a la nit a l'estació de metro d'Alsàcia per agredir-se entre ells i a agents de la Policia, un dels quals, segons fonts policials, va resultar ferit lleu. Un quart jove va ser detingut al carrer de Jorge Juan.

Per la seva banda, la dona arrestada per vendre dues entrades falses és una veneçolana de 32 anys que les va oferir per 8.400 euros a dues persones que portaven un petit cartell a la zona de la Porta del Sol en el qual es podia llegir "Compro entrades al partit ".

Les víctimes, un romanès de 43 anys i el seu amic, de seguida es van adonar de l'engany i el van denunciar als agents de la Policia Nacional, que van poder detenir la dona poc després.

D'altra banda, SAMUR-Protecció Civil va atendre 25 persones que van patir marejos i lipotímies, tots ells lleus, a la zona de Sol, la majoria a partir de les 20.00 hores, quan van començar les actuacions musicals.