La final anglesa del Wanda decidirà qui és el rei d'Europa

El Wanda Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid, acollirà avui la segona final europea cent per cent anglesa de la setmana i la més important. Tottenham i Liverpool, supervivents d'unes angoixants semifinals, intentaran aconseguir el màxim ceptre europeu. Seria el primer per als londinencs i el sisè per als reds, que apareixen com a favorits abans de l'enfrontament.

L'equip de Jürgen Klopp, el botxí del Barça després d'una històrica remuntada a la penúltima ronda, apareix com a favorit. El seu segon lloc a la lliga anglesa, el fet d'haver estat a la final de l'any i passat i la seva espectacular davantera, ja completa després de les recuperacions de Salah i Firmino, que acompanyaran Mané, fan creu que la sisena Copa d'Europa pot arribar a Anfield.

El seu entrenador, l'alemany Jürgen Klopp, va assegurar ahir que el seu equip va aprendre moltes coses des de la final perduda contra el Reial Madrid l'any passat, tot i que «del partit no en vam treure gaire, ja que va tenir gols estranys que habitualment no coincidim». Va confirmar que Firmino està en disposició de jugar i, sobre el rival, «respecto molt el que ha fet Pochettino. Tenia un grup de molt talent quan va arribar i el que ha fet és impressionant». Pel que fa al seu equip, «es diu que no juguem el mateix joc que abans, però la gent també s'ha acostumat a la nostra manera d'actuar més madura. Per això hem aconseguit 97 punts a la lliga». El Liverpool podria formar avui amb Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino i Mané.



Defugir la pressió

Pel que fa al Tottenham, apareix com a víctima, però després de classificar-se en el grup del Barça de rebot, d'eliminar el Manchester City amb la intervenció final del VAR i de remuntar de manera miraculosa davant de l'Ajax, pocs el donen per mort abans de jugar.

El seu tècnic, l'argentí Mauricio Pochettino, va declarar ahir que «la clau és que els meus jugadors no se sentin pressionats per l'ambient, que s'expressin damunt del terreny de joc perquè, sota estrès, sempre és bo posar el pilot automàtic i sentir-se salvats».

El gran dubte del Tottenham és si podrà jugar el seu davanter centre, Harry Kane, lesionat en els quarts de final. Va elogiar molt el Liverpool i Klopp, que «és un fantàstic entrenador, de la mateixa manera que els seus ajudants i els jugadors. La història del Liverpool la coneix tothom i per això cal guanyar-los, per fer història». El Tottenham té previst de jugar amb Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son i Kane o Lucas Moura. El partit comença a les 21 hores, per Movistar Liga de Campeones.