Jordi Noé i Montserrat Gomariz, candidats per presidir el CN Minorisa

Aquesta setmana s'ha acabat el termini per poder presentar les candidatures a la presidència del Club Natació Minorisa. Han estat dues les llistes presentades, una d'elles enapçalada per Montserrat Gomariz i l'altra, per Jordi Noé. Cal esperar a dimecres per validar del tot les dues candidatures, que, en cas afirmatiu, competiran en unes eleccions que tindran lloc el dia 14 de juny, un divendres, de les 4 a les 8 del vespre, a les instal·lacions de les picines municipals.

Hi estan convocats un total de 320 socis i el guanyador rellevarà en la presidència Lluís Lázaro, el qual ha ocupat el càrrec des del 2015. Montserrat Gomariz ha actuat de tresorera en la seva junta i alguns pares d'esportistes també seran en el seu equip. Gomariz va ser en els anys 80, amb el CN Manresa, una nedadora molt destacada, i des de fa uns mesos ha reprès l'activitat, a la categoria màster.

Pel que fa a Jordi Noé, nascut a Viladecans, resideix a Berga des del 1995 i des de fa sis anys és al CN Minorisa. Com en altres casos, la presència de fills a l'entitat és el que ha fet vincular Jordi Noé al club. La seva junta directiva és formada per altres pares i mares dels esportistes. El dimarts 11 de juny es farà la inauguració d'olímpics i internacionals a les piscines i el dia 14 hi haurà les eleccions.