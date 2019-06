L'Igualada visita el TGN amb el repte de salvar-se

L'Yvette Pons Igualada visitarà demà a la tarda (17.30 hores) la pista del TGN Bàsquet, en el segon partit de la fase de permanència a Copa Catalunya Femenina. Les anoienques, que es van imposar en el primer duel per 68-59, buscaran una victòria que els permeti seguir un any més a Copa. En cas contrari, el definitiu matx serà, a Les Comes, el 8 de juny.