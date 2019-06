El Manresa juga la promoció amb ganes d'assolir l'ascens al camp i no al despatx

Tot i que l'ascens a Tercera Divisió pot arribar des dels despatxos, el Manresa vol treure l'orgull i demostrar que es mereix pujar de categoria per mèrits propis. Aquest és el plantejament de l'equip dirigit per Andreu Peralta de cara a la promoció que començarà demà davant el Girona C, el segon classificat del grup 1 de Primera Catalana. El partit d'anada es juga al camp municipal de Riudarenes, feu habitual del filial gironí, a les 12 del migdia.

El Girona C va ser dissenyat per assolir l'ascens de categoria, tot i que pel camí s'hi ha interposat el Vilassar, que finalment ha estat el campió a l'altre grup. Malgrat acabar segon, els números del Girona C són molt destacats. Ha sumat 68 punts (el Manresa, 66), amb 20 victòries, 8 empats i 6 derrotes, amb 69 gols a favor i 26 en contra, i és l'equip més golejador i menys golejat dels dos grups de la Primera Catalana.

El tècnic del Manresa, Andreu Peralta, ha comentat que «volem assolir l'ascens per mèrits propis, al camp. El Girona C? És un equip que ha quedat segon del seu grup, com nosaltres. Hem de competir en dos partits i ja veurem com ens anirà». Peralta parla de poder buscar «un bon resultat a casa del Girona C. Tot i això, nosaltres no sortirem pas a especular, jugarem com hem fet fins ara en tota la temporada. No canviarem res. Ens hem de fer forts aprofitant les seves febleses». El CE Manresa tindrà la baixa del seu central Florent Reverdie, amb molèsties al genoll, i pot recuperar el capità Sergi Soler.



Altres fronts oberts

Cal recordar que a més de pujar guanyant la promoció, el Manresa té altres possibilitats de guanyar la plaça a Tercera Divisió. La més clara és que, com es diu, el Girona C no pugui pujar pel descens del Peralada, també filial del Girona, des de la Segona B.

L'altra opció és que pugin 2 dels 4 equips catalans de Tercera Divisió que es juguen la promoció d'ascens a la Segona B, el Llagostera, l'Hospitalet, l'Horta i el Prat.