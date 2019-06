El Martorell ha de superar l'escull del Bescanó per pujar

El Bescanó és el rival al qual haurà de fer front el Martorell en la promoció d'ascens a Primera Catalana. L'anada es jugarà demà al Torrent de Llops a les 12 h. El tècnic dels martorellencs, Albert Nualart, ha comentat que «no hem tingut sort en el sorteig, és un rival fort, però nosaltres també tenim els nostres arguments per combatre'ls. El cert és que no hi ha cap equip fàcil i n'hem evitat d'altres que també són molt forts».

El rival martorellenc ha estat el subcampió en el grup 1, el gironí, amb 76 punts, i ha perdut el lideratge i, per tant, la condició de nou equip de Primera Catalana, en la darrera jornada després de la der-rota al camp del Porqueres per 3 a 2, i va ascendir de forma directa en aquest grup, l'Escala.