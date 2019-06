El Bilbao i el Palma es disputaran el darrer bitllet per ser a la lliga Endesa

El RETAbet Bilbao Basket i l'Iberojet Palma es disputaran aquesta tarda, a partir de les 18 hores, el darrer bitllet d'ascens a la lliga Endesa en el matx decisiu de la final a quatre que s'està celebrant a la ciutat basca. Els bilbaïns van tombar el Melilla en la segona semifinal de la competició (75-68), mentre que els balears van tenir menys problemes per superar el Río Ourense Termal (77-61).

Després d'una primera part molt anivellada (es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un empat a 38), els bascos van pressionar en defensa en els darrers minuts, i això els va permetre clavar un parcial de 10-0 que va acabar sent decisiu per alegria dels nombrosos aficionats que omplien el pavelló. A més, un dels referents dels melillencs, Caleb Agada, no va poder disputar els quatre minuts finals per lesió.

Abans, en la primera semifinal, l'Ourense va resistir els deu primers minuts, però a partir de llavors el Palma, que disposava d'un millor fons d'armari, va posar la directa i, gràcies a un parcial de 22-8, va obtenir tretze punts de marge al descans (43-30). A la represa, els gallecs es van recuperar mentalment i van intentar la remuntada, però es van trobar amb un rival molt sòlid que, liderat per un Álex Hernández que va finalitzar amb setze punts, no va deixar que s'acostessin molt i, fins i tot, va obtenir una màxima diferència de dinou punts.