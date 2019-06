El Girona C i el Manresa deixen l'eliminatòria a l'aire

Amb unes temperatures impròpies per a la disputa d'un partit de futbol, el Girona C i el Manresa han disputat el partit d'anada de l'eliminatòria d'ascens a Tercera Divisió al camp de gespa natural de Riudarenes, feu habitual del conjunt gironí. I al final dels 90 minuts, empat a un gol que deixa les coses a l'aire per a la tornada, possiblement el dissabte a la tarda.

L'enfrontament no ha tingut un dominador clar, amb alternances d'uns i altres. Els manresans han avisat al minut 3 amb un xut massa creuat de Biel Rodríguez. També per al Manresa ho ha provat David Sánchez però el seu xut va sortir massa alt després d'una bona acció individual (min 14). El la porteria visitant, el local Banús ha rematat de cap molt forçat a la sortida d'un córner. Al minut 21, els manresans han reclamat un penal sobre Noah però el col·legiat, avui, no ha volgut saber res dins de les àrees, tampoc en accions posteriors. Al minut 25, s'ha aturat el joc perquè els jugadors poguessin hidratar-se. Abans del descans, al minut 41, Noah ha aprofitat una bona assistència de David Sánchez per anotar el 0 a 1.

A la represa, i pràcticament en la primera acció, una indecisió defensiva visitant l'ha aprofitat Ferran López per empatar. A partir d'aquí, el Manresa ha agafat la iniciativa tot i que les arribades a la porteria de Montero eren molt forçades. Tampoc els locals han disposat de bones oportunitats. Després d'un nou temps mort i sobretot en l'últim quart d'hora, el Girona C ha pressionat a un Manresa cansat però només en accions a pilota aturada ha tingut alguna opció de marcar. En els últims minuts, el Manresa ha jugat en inferioritat per una més que rigorosa expulsió de Sergi Soler.