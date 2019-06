La Joviat es desfà del Premià i obté el preuat ascens a Copa Catalunya

La Joviat es va classificar per a la gran final de Primera Catalana femenina després de tombar el Premià per 54-67 en la segona semifinal de la final a quatre, que s'està disputant a Valls. Amb aquest triomf, el conjunt manresà assoleix l'ascens a Copa Catalu-nya, i demà a partir de les 18.30 hores jugarà la gran final davant el conjunt amfitrió, que va superar el Joventut de Badalona (60-69).

Les jugadores dirigides per Gerard Barbé van sortir molt concentrades i van controlar el rebot per arribar a dominar per deu punts. Tot seguit van tenir dos minuts de desconnexió, i això ho va saber aprofitar el rival per situar-se a només dos punts al final del primer quart (16-18). En el segon la tònica va ser més o menys la mateixa: les bagenques van tornar a marxar en el marcador, però en els darrers dos minuts el Premià va imposar el seu joc físic i va arribar al descans amb quatre punts de marge (33-29).

Tornant de vestidors, a les manresanes els va costar de recuperar el seu nivell habitual, i el rival es va situar a vuit punts, fet que va provocar que Barbé demanés un minut de temps mort. Després, la Joviat va recuperar terreny gràcies a l'encert des del tir lliure i va finalitzar el tercer període un punt per davant (45-46). En els darrers deu minuts les bagenques van dur a terme una defensa asfixiant i van obrir un forat definitiu en l'electrònic davant un Premià que aquesta tarda, a les 16.30 hores, lluitarà per un tercer lloc que també pot donar l'ascens davant el Joventut.