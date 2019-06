Laso desitja enllestir l'eliminatòria avui, mentre a Madrid es parla del fitxatge de Laprovittola

La claredat de la victòria del Reial Madrid contra el Baxi (98-75) en el partit de dijous pot fer pensar que els blancs tindran fàcil passar avui a les semifinals de la lliga. Ni aquesta situació, ni les informacions de les últimes hores, que situen ja el base Nico Laprovittola a la plantilla blanca de la temporada vinent, no agraden a un Pablo Laso que es vol centrar en el duel d'avui abans de parlar del futur.

Seguint amb el discurs del primer dia, el tècnic vitorià declarava que «l'equip arriba bé a aquest partit, sense cap problema físic ni durant el partit ni després, però volem tancar ja l'eliminatòria».

Laso va avisar que la de Manresa «és una pista complicada, amb molt ambient i on ells pressionen molt i juguen amb molta energia. L'altre dia van demostrar que competeixen sempre, sense marxar del partit en cap moment. Estem obligats a créixer respecte del duel de dijous. En tots els play-off has de jugar el segon partit millor que el primer. És important entendre-ho i estar preparats per un partit complicat».

Respecte de la possible arribada de Laprovittola, el diari Marca ho donava ahir per fet. El jugador, de 29 anys, ha estat escollit el més valuós de la lliga regular i s'afegirà a Campazzo i Llull en la direcció de joc madridista. Avui, precisament, jugarà amb el Joventut el segon partit de la seva sèrie contra el Barça, amb derrota momentània per 1-0. El duel serà a les 19 hores. Abans, a les 12.30 hores, Tecnyconta-Baskonia, i a les 16.30 hores, Unicaja-València. Els conjunts locals poden accedir a semifinals si guanyen. Tota la jornada la retransmitirà el canal #Vamos.