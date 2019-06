L'Avinent Manresa es rebel·la i encara la fase de permanència com a primer

«Hem viscut una de les jornades més adverses en les competicions per equips de l'últim quart de segle, però les atletes han entomat el repte, han plantat cara a les dificultats, i quasi assoleixen la classificació per disputar la fase pel títol. Tot i no aconseguir-ho, es mereixen la meva felicitació». Joan Lleonart, director esportiu de l'Avinent CA Manresa, s'expressava en aquests termes minuts després de finalitzar el quadrangular disputat a Andújar.

L'Avinent CA Manresa va assolir el tercer lloc a la província de Jaén, en un dels quatre quadrangulars que es disputaven ahir. La suma dels punts obtinguts per l'equip manresà a la primera i a la segona jornada el classificava entre els vuit millors equips de l'Estat, ja que l'Avinent CA Manresa havia assolit 5 punts com a equip, els mateixos que el local Cueva de Nerja, però les seves atletes n'havien sumat 340,5 entre les dues jornades, pels 311 de les atletes del Cueva de Nerja.

Malauradament, el reglament estableix, des d'aquesta temporada, que, en cas que dos equips empatats s'hagin enfrontat en una de les dues jornades, assoleix una millor classificació la formació que hagi superat l'altre equip en l'enfrontament directe. Aquest fet va propiciar que l'equip manresà assolís el novè lloc, al darrere del Cueva de Nerja, vuitè classificat.

L'absència de la marxista Mar Juárez i la inusual eliminació de la perxista Mònica Clemente van impedir segellar una millor classificació a l'Avinent CA Manresa.

Mar Juárez no va poder ser a Andújar per una sobrecàrrega muscular. Per la seva part, Mònica Clemente va sentir males sensacions des de l'escalfament a Jaén i va fer tres salts nuls en l'intent de superar els 3,80 metres, fet que li va impedir puntuar i ajudar les companyes.

Les brillants actuacions de Marina Guerrero, Meritxell Soler, Paula Raúl i Carlota Soler van compensar els contratemps. Guerrero va ser primera als 3.000 m obstacles i segona en els 800 m. Meritxell Soler es va imposar als 3.000 m i va millorar la seva millor marca personal, mentre que la sub-18 Carlota Soler va signar un meritori quart lloc als 1.500 m, amb el seu millor registre fins ara. Paula Raúl va excel·lir en els 100 m tanques i en salt de llargada.