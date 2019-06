L'Igualada Femení goleja el Vilanova B i finalitza tercer a Nacional Catalana

Segona victòria i tercera posició assolida. L'Igualada Femení HCP es va imposar, divendres a la nit, al pavelló de Les Comes per 5 a 3 al CP Vilanova B, en el segon partit del play-off per determinar els propietaris del 3r i el 4t lloc final de la Nacional Catalana femenina d'enguany. Aquesta victòria, sumada a l'assolida per les jugadores de María Fernández, Pulgui, el cap de setmana passat al polisportiu de les Casernes (3 a 6), atorga el tercer lloc a les anoienques.

L'inici de partit de les locals va ser immillorable pel que fa a ambició, intensitat i efectivitat. Les anoienques van assolar amb el seu joc a les del Garraf, que al minut 6 ja cedien per golejada (4 a 0). Queralt del Águila va obrir el marcador, Carla Claramunt va augmentar l'avantatge en materialitzar el segon gol igualadí i, tot seguit, Abril Batlle, amb dos gols seguits, va quasi sentenciar el matx.

Les garrafenques, aleshores, van reaccionar i, fruit de la millora generalitzada de les seves prestacions, tot seguit van escurçar la distància en l'electrònic. Però l'Igualada Femení HCP va neutralitzar la temptativa de remuntada visitant gràcies a la concentració i la contundència defensiva i a l'encert de la portera Cristina Riba.

Al minut 7 de la represa, les vilanovines van marcar el seu segon gol, però tot seguit les locals van restablir la diferència de tres gols. A dos minuts del final, les visitants van establir el resultat definitiu.