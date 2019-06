El Liverpool aprèn dels errors passats

Jürgen Klopp va arribar a la banqueta del Liverpool el 2015 i l'any següent va arribar a la seva primera final europea, la de la Lliga Europa contra el Sevilla. La va perdre. Però van confiar en ell. L'any passat va arribar a la de la Champions, però per culpa de la mala sort, de la lesió de Salah i d'un porter no presentable, també va caure derrotat contra el Reial Madrid.

Ahir, els reds van aprendre de la lliçó. Van aparcar el seu joc embogit, que els ha portat tan amunt, i van fiar-ho gairebé tot a allò que els ha fet millorar aquesta temporada: la defensa. L'arribada del porter Alisson, la del central Van Dijk l'any passat i la posició de Fabinho al mig del camp fan que aquest equip ara sigui fort a les dues bandes del camp. Ahir va controlar el Tottenham i va tenir la fortuna, i l'ajuda, que li havia faltat abans. En el seu partit menys reconeixible, s'endú la sisena Copa d'Europa.

La final no podia començar amb una jugada més controvertida. Als 26 segons de joc, la primera pilota llarga llançada per Henderson va trobar Mané a la banda esquerra de l'atac red. El davanter senegalès va mirar cap a dins de l'àrea i, amb l'astúcia que tenen ara molts jugadors, a causa de la poca definició dels àrbitres a l'hotra d'indicar penals, va fer rebotar la pilota en Sissoko, a veure què passava. L'esfèrica va picar en el pit i en el braç del francès i Skomina va decretar un penal que, de manera controvertida, el VAR va corroborar. Salah va fer el llançament, no gaire bé i pel centre, però molt fort, i Lloris no el va poder aturar.



Tempteig, tot i el gol

El gol tan aviat va provocar que el Liverpool pogués jugar de la manera que millor li va, ben posat a darrere i a buscar el contraatac. Però els homes de Jürgen Klopp no van tenir sortida, entre d'altres coses, pel bon control del centre del camp londinenc i també per les bones cobertures. Firmino no apareixia per combinar i en els vint primers minuts l'equip de Pochettino només va inquietar amb un xut alt del mateix Sissoko. En una altra acció que podia dur perill, Alexander-Arnold va anar molt ràpid a fer la cobertura a Matip i va evitar que Son encarés Alisson després d'una gran passada d'Eriksen.

El partit va anar caient, no tant d'intensitat, sinó de presència en les àrees. La imprecisió de tots dos contendents només permetia un xutet de Salah i les aparicions sobtades del magnífic lateral escocès Robertson, que primer va fer una gran centrada i després va etzibar un fortíssim xut que Lloris va haver d'enviar a córner.

El Tottenham no trobava Kane, el qual, segurament faltat de ritme, no entrava en joc. Va poder inquietar en una transició en què Dele Alli no va estar afortunat a l'hora de descarregar l'esfèrica cap a Son. Un xut alt d'Eriksen va tancar una primera part molt fluixa, pel que fa al joc.



Atac sense premi

La segona part va començar amb els laterals del Liverpool ben projectats en atac. Alexander-Arnold i Robertson eren dos punyals que penetraven en la defensa londinenca, però no trobaven rematadors possibles.

Klopp va retirar del camp un inactiu Firmino i hi va fer entrar el factor clau de la semifinal contra el Barça, el belga Origi, per aguantar pilotes, però tret d'un xut molt perillós de Milner al minut 68 no va poser en perill Lloris.

Pochettino va reaccionar i va fer canvis molt atrevits i ofensius. Va fer entrar el seu particular heroi de les semifinals, Lucas Moura, i tot i que el mig del camp i les bandes se li trencaven, amb la lesió de Sissoko i els problemes físics de Trippier i Rose, va començar a crear perill. Aleshores va sorgir el brasiler Alisson.

Entre el minut 72 i el 84, el Tottenham va bombardejar la porteria red per buscar el gol de l'empat, que el portaria a la pròrroga. Alli va rematar primer i després Van Dijk va robar una pilota molt perillosa a Son. Van començar els xuts, d'Eriksen en una falta, dos de seguits de Son i Lucas, una rematada acrobàtica del brasiler en un córner i una altra d'amortida del coreà. Totes a les mans d'un porter que ha fet oblidar les pífies de Karius de l'any passat.

El Liverpool no sortia del seu camp, però en una pilota llarga va trobar un córner cedit per Rose. La pilota es va penjar a l'àrea, la defensa no la va refusar bé i Matip va cedir a l'esquerra per tal que Origi justifiqués la seva entrada al camp amb un altre gol per a la història. Tot i que el Tottenham va anar a buscar la pilota ràpidament, ja no hi havia res a fer. La copa era vermella.