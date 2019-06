Márquez obté la pole a Mugello i s'acosta al rècord de Doohan

El pilot cerverí Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Itàlia, la sisena prova del Mundial de motociclisme, i va establir, a més, el rècord de la qualificació a Mugello, on no sortia des de la primera posició des del 2014. El seu 1'45''519, la nova marca a batre al traçat de la Toscana, permet al sòlid líder de la categoria reina sortir des de la primera línia, que encapçalarà i compartirà amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) i l'italià Danilo Petrucci (Ducati), que van ser segon i tercer, respectivament. A Moto2, el millor temps va ser per a l'alemany Marcel Schrotter (Kalex), mentre que a Moto3 se'l va endur l'italià Tony Arbolino.