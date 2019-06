Mor el futbolista José Antonio Reyes en un accident de trànsit als 35 anys

El futbolista José Antonio Reyes va morir ahir als 35 anys en un accident de trànsit a Utrera (Sevilla), la seva ciutat natal, segons va confirmar el Sevilla FC.

«No podríem oferir una notícia pitjor. Ha mort en un accident de trànsit el nostre estimat José Antonio Reyes. Descansi en pau», va confirmar el Sevilla FC, el seu equip entre el 1999 i el 2004, al seu perfil oficial de la xarxa social Twitter.

El davanter utrerà, que la temporada passada va militar a les files de l'Extremadura UD, va ser el jugador més jove en debutar a la Primera Divisió amb el Sevilla, quan tenia només setze anys, sota la direcció de Joaquín Caparrós.

Va abandonar el quadre sevillista –en el qual va viure dues etapes: 1999-2004 i 2012-2016– per anar a l'Arsenal el 2004, i després va militar al Reial Madrid (2006-2007), l'Atlètic de Madrid (2007-2008 i 2009-2012), el Benfica (2008-2009), l'Espanyol (2016-2017) i el Còrdova CF (2018).

Espanyol i Barça donen el condol

Molts clubs van donar el condol a Reyes, entre ells l'RCD Espanyol i el FC Barcelona. L'entitat blanc-i-blava va manifestar al seu compte oficial de Twitter que «avui és un dia molt trist per a tota la família perica. Ha mort el nostre exjugador José Antonio Reyes. Des de l'RCD Espanyol de Barcelona volem expressar el nostre més sentit condol i traslladar tot el nostre recolzament a la família, al Sevilla FC i a l'Extremadura UD, club actual de José Antonio Reyes». Per la seva banda, el club blaugrana també va expressar, a través de les xarxes socials, el seu «sincer condol» per la mort del futbolista andalús, al qual va qualificar de «jugador brillant i carismàtic» i que va destacar com a «una de les figures més destacades i amb una trajectòria més dilatada» en el futbol espanyol.

A causa de la mort del futbolista, set partits de la Lliga 123, inclòs el Cadis-Extremadura, van ser aplaçats a dimarts a les 21 hores.