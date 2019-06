El navarclí Juanjo Pérez es proclama campió d'Espanya de culturisme

L'atleta Juanjo Pérez, s'ha coronat com a campió d'Espanya en el món del culturisme en la categoria «classic bodybuilding + 1,75m». El campionat WABBA 2019 ha tingut lloc aquest dissabte 1 de Juny al Tecno Campus de Mataró. Pérez ja havia participat en altres ocasions, però aquesta és la primera vegada que s'emporta el premi en la seva categoria. Aquest any, l'atleta ha arribat en un gran estat de forma i s'ha pogut veure en la competició, després de molts mesos d'intens entrenament. El premi, a part del trofeu, ha estat el bitllet que s'ha guanyat el navarclí per representar Espanya amb la selecció a nivell internacional en el mundial de Lviv a Ucraïna el 15 de juny.

Per altra banda, la manresana Mar Rubio ha obtingut el 3r lloc en la categoria Miss Wellness. Els dos esportistes formen part de l'equip Koen Fitness de Terrassa i alhora entrenen a les instal·lacions del centre esportiu Improve de Manresa.