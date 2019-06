Els aficionats van patir una calor insuportable

Un dels aspectes destacables al partit d'ahir va ser la forta calor, que no només va afectar els jugadors sinó també els aficionats, és clar, dels dos equips. I és que la instal·lació esportiva on es va disputar l'enfrontament, a Riudarenes, modèlica en molts aspectes com ara la gespa natural impecable, no ho és tant en la comoditat per veure un esdeveniment com el d'ahir, sense grades per seure i sense cap ombra per resguardar-se del sol.