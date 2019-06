Apostes que ja fa temps que s'anaven coent

Carlos Aranda, un dels detinguts dimarts en l'operació Oikos, va tenir un pas fugaç pel Llevant, entre molts altres eqiups. L'exjugador malagueny, acusat de formar part d'una organització criminal dedicada a la compra de partits per obtenir beneficis en les apostes esportives, només va jugar dotze vegades amb la samar-reta del conjunt granota abans de marxar al Saragossa a mitja temporada. Però, com informa el diari Superdeporte, els seus moviments ja despertaven sospites entre companys i excompanys de formació.

Així, després d'haver fitxat pel conjunt aragonès a canvi de 100.000 euros en el mercat d'hivern, el 2 de maig del 2012, va visitar l'hotel del Llevant el mateix dia de la visita dels valencians a Saragossa, equip en el qual militava ell. Es tracta d'una de les moltes visites d'exjugadors que tenen lloc en els desplaçaments dels equips de Primera, però, a diferència d'altres, no va passar desapercebuda per l'expedició llevantinista.

Amb l'equip valencià, que aleshores entrenava Juan ignacio Martínez, jugant-se la classificació per entrar a la Lliga Europa i amb els aragonesos en zona de descens, la presència d'Aranda, que estava lesionat per al partit que s'havia de disputar a la nit, va aixecar moltes suspicàcies i va generar un obert malestar entre bona part de l'expedició. Sense que ningú no formulés cap acusació, entre els deplaçats va extendre's la sospita que si entre les anades i vingudes d'Aranda, que va tornar dues vegades durant el mateix matí a l'hotel, no s'amagava cap interès ocult. De fet, set anys després, encara es recorda aquest episodi.

Aquell partit entre el Saragossa i el Llevant, posterior a un altre, jugat a València el 2011, que encara s'està investigant, va acabar amb la victòria local per 1-0 i sense res que meresqués ser comentat, ja que fins i tot hi va haver joc dur per totes dues bandes i algunes trifulgues, amb la qual cosa si els integrants de tots dos equips estaven d'acord per arreglar el resultat, la realitat és que ho van saber simular molt bé.



Relació estreta amb Juanlu

El dia en què va succeir tot això, més enllà de saludar els membres de l'expedició, Aranda va estar-se més estona de l'habitual, i a la vista de tothom, a l'entrada de l'hotel, amb el seu paisà i amic Juanlu, que un any després quedaria esquitxat pel cas Barkero, una investigació duta a terme per Anticor-rupció arran d'un Llevant 0-4 Saragossa, que havia salvat els aragonesos.

En el programa de la Cadena SER El Larguero, l'aleshores jugador del Llevant va donar explicacions sobre uns missatges en poder de la policia: «En to desenfadat, vaig dir a Aranda [llavors al Granada i lluitant per la permanència] si ens donava alguna cosa per guanyar i ell em va respondre que si estava de broma, i allà va quedar tot».

Juanlu va aportar la seva versió del que havia passat: «Vam parlar de mil coses, allò està tret de context, cal tallar de soca-rel tot el que ha sortit. Cal esperar a veure què dirà la policia».

Un cop finalitzada la temporada, el Llevant li va rescindir l'any de contracte que li quedava, com va fer amb el central Sergio Ballesteros. Aleshores, el club tampoc no va renovar el porter uruguaià Munúa, que acabava contracte, tot i que el tècnic d'aleshores, Joaquín Caparrós, sí que va demanar la continuïtat de Juanfran. Aquests van ser el quatre jugadors que José Juan Barkero havia acusat com a instigadors de la compra del partit de l'1-4.

Juanlu, per tant, tenia una estretra relació amb Aranda, considerat ara el cap de la trama investigada, juntament amb l'exjugador del Madrid Raúl Bravo. Tots dos van ser deixats en llibertat amb càrrecs divendres, després de passar dues nits arrestats. També hi estan implicats el jugador del Getafe Samu Sáiz, el del Deportivo Iñigo López, el ja expresident de l'Osca Agustín Lasaosa i el metge Juan Carlos Galindo.