El Baxi està classificat per a la Lliga de Campions i la començaria a jugar a principi del proper octubre

El Bàsquet Manresa, en la persona del seu president, Josep Sàez, ja va anunciar fa mesos que la intenció del club és tornar a disputar competició europea per primera vegada en els últims 21 anys. Des de l'aparició del TDK en l'Eurolliga 1998-99, després d'haver guanyat la lliga, el club no actua a l'estranger en partit oficial i al consell executiu hi ha el convenciment que cal tornar-hi per continuar creixent.



Premis sucosos

De les dues possibilitats existents, l'Eurocup, competició organitzada per l'Eurolliga, i la Lliga de Campions de la FIBA, sempre s'ha vist aquesta segona amb més bons ulls, tant pel que fa al nivell dels rivals, sensiblement inferior, com pel fet de les compensacions econòmiques que suposa. De fet, guanyar el torneig significa un milió d'euros de premi. Ser finalista en comportaria 400.000 i, simplement participar-hi, 50.000.

D'aquesta manera, el Baxi està classificat automàticament per a la Lliga de Campions, que es començarà a jugar els propers 8 i 9 d'octubre. A hores d'ara, també hi participarien l'Iberostar Tenerife i tres equips més que hi han confirmat la seva presència per mèrits esportius, com la Virtus de Bolonya, el vigent campió, i el Dinamo Sàsser, campió de la Champions Cup, com a representants de la Lega italiana, i el Brose Bamberg, de la Bundesliga.

Entre les formacions que han mostrat la seva intenció de prendre-hi part hi ha noms més o menys coneguts de participacions passades a l'Eurolliga, com el Telekom Baskets Bonn alemany, el Besiktas turc, que aquesta temporada ha tingut Aleix Duran com a segon entrenador, i l'Estrasburg i el Nanterre francesos, al costat d'altres no tan habituats a arribar a últimes rondes de tornejos continentals.

Abans de l'inici de la competició, s'han de jugar dues rondes prèvies a les quals podria haver-hi altres conjunts de l'ACB, com ara l'Andorra, el Burgos o el Gran Canària.