El central francès Florent podria haver de passar pel quiròfan

? Ja no va poder jugar ahir i tampoc podrà fer-ho el proper cap de setmana en el partit de tornada. El central francès Florent Reverdie es va desplaçar amb els seus companys al partit a Riudarenes però amb unes crosses per protegir-se de la lesió que té al genoll, i que molt possiblement el farà passar pel quiròfan. Tampoc podrà jugar contra el Girona C el capità Sergi Soler, després que ahir fos injustament expulsat amb vermella directa quan ja es complia el temps reglamentari.