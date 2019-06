Kilian Jornet guanya la marató de Zegama i suma nou triomfs a la mítica prova basca

Reaparició i victòria. Kilian Jornet va reprendre ahir l'activitat competitiva després d'un parèntesi en ser pare i ho va fer deixant palès el seu físic excepcional, talent natural i caràcter guanyador.

L'escenari del retorn de l'atleta ceretà va ser la reputada marató de muntanya Zegama-Aizkorri, una prova en la qual no havia participat en les dues darreres edicions. Jornet havia estat el dominador i el vencedor en vuit de les nou en què havia pres part.

El rendiment del ceretà era una incògnita i el nivell dels seus oponents, altíssim: des del francès Rémi Bonnet, guanyador l'any passat, fins als especialistes Stian Angermund-Vik i Bar-tlomiej Przedwojewski, segon i tercer ara fa un any, sense oblidar el català Oriol Cardona i el basc Aritz Egea.

La marató basca es va iniciar amb puntualitat britànica a les nou del matí en un ambient excepcionalment calorós que afegia dificultat a una prova de 42,195 quilòmetres i amb 2.736 metres de desnivell positiu acumulat que ressegueix el massís d'Aratz i la serralada d'Aizkorri, passant pels cims d'Otzaurte, Aratz, Aizkorri i Aketegi.

El primer atac es va produir poc després de la sortida. Tal com havia anunciat, el campió d'Espanya de curses de muntanya, Oier Ariznabarreta, va accelerar el ritme tot just enfilar la primera pujada. L'estratègia no va fructificar i el seu lideratge va ser efímer. L'estatunidenc Andy Wacker, un corredor que es caracteritza per la rapidesa, li va arrabassar el primer lloc al setè quilòmetre, durant l'ascensió al cim d'Otzaurte, de 652 m d'altitud. Rere Wacker, a pocs metres, destacava el perfil de la figura de Kilian Jornet.



L'únic que pot mantenir el ritme

La primera meitat de la marató es va córrer a un ritme vertiginós. El ritme dels favorits feia preveure que el rècord de la Zegama-Aizkorri, que ostenta Stian Angermund-Vik (3 h 45' 08'') des del 2017, perillava.

L'esforç realitzat pels corredors en els 20 km inicials i la calor van fer estralls durant la pujada al cim d'Aizkorri. Només un atleta va mantenir el ritme: Kilian Jornet. Va assumir el lideratge durant l'ascensió i va passar primer pel cim (22 km). L'avantatge del ceretà no va fer més que ampliar-se durant la segona meitat de la prova. Rémi Bonnet es va haver de retirar a Urbía (km 28). Jornet es va imposar amb un temps de 3 h 52' 48'', seguit de Bartlomiej Przedwojewski (3 h 55' 26'') i de Thibaut Baronian (3 h 56' 20'').

En categoria femenina, la guanyadora va ser la noruega Eli Anne Dvergsdal (4 h 36' 06''), exfutbolista internacional de 27 anys. Van completar el podi Elisa Desco (4 h 47' 30'') i Amandine Ferrato (4 h 47'' 38'').