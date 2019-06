L'Asfe tomba el Laietà i conclou la final a quatre en la tercera posició

El Vaillant Asfe Sant Fruitós va disputar aquest cap de setmana la final a quatre, que va tenir lloc a Salt. El dissabte es van disputar les semifinals, en què els fruitosencs es van enfrontar als amfitrions, el CB Salt, i no van poder aconseguir el bitllet per a la final (51-72), en un matx on els de casa van dominar de principi a fi. Ahir, els fruitosencs van disputar el partit pel tercer i quart lloc contra els perdedors de l'altra semifinal, el CE Laietà. Amb els barcelonins, els bagencs sí que van aconseguir vèncer (57-72), en un matx més anivellat i en què el nivell tècnic de l'Asfe va acabar decantant el duel. A la final, el Salt va derrotar el Malgrat (69-73) i es va proclamar campió absolut de Segona.