L'Igualada B cau derrotat a la seva pista i es jugarà la salvació a domicili

L'Alain Afflelou Igualada B va caure derrotat contra el Sant Andreu de Natzaret en el segon duel de la fase de permanència (60-73). Després que els anoiencs guanyessin el primer partit a Badalona (54-63), no van poder vèncer aquest dissabte a casa i, per tant, es jugaran la salvació en el matx que es jugarà a terres badalonines el dia 8 de juny a les 17.45 h. En el partit d'aquest cap de setmana, el Sant Andreu de Natzaret es va endur el triomf de forma justa. Els igualadins ho van intentar, però no es van mostrar encertats i van arribar amb una diferència de 14 punts en contra al descans (30-44). A la represa, els badalonins es van mantenir seriosos per evitar que l'Igualada B s'apropés a l'electrònic i es va arribar al tram final del partit amb el vencedor decidit (60 a 73).