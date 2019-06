Un mal tercer quart costa el títol de Primera al Navàs

David Yuste, amb 25 punts, no va poder evitar la derrota navassenca

El Club Bàsquet Navàs Viscola no va poder culminar la seva gran temporada amb el títol absolut de Primera Catalana, ja que va caure davant el Club Natació Tàrrega (63-69) en la final de la competició, que es va disputar en un pavelló municipal de la localitat bagenca que estava ple a vessar.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van fer un gran inici de partit, tant ofensivament com defensivament, i van clavar un parcial de 14-7 durant el primer quart. En el segon, els bagencs van saber-se mantenir al davant, i a la mitja part de l'enfrontament el marcador reflectia vuit punts de diferència al seu favor (32-24).

A la represa el conjunt targarí va sortir amb força i va pressionar en defensa. Això li va permetre poder culminar contraatacs i clavar un contundent parcial d'11-28. A més, un dels jugadors referència del Navàs, David Yuste, va cometre la tercera falta personal i no va poder jugar gaire en el tercer quart, que va finalitzar amb un 43-52 favorable als visitants. En els deu darrers minuts els locals van apujar el nivell defensiu i es van situar només un punt per sota quan faltaven quatre minuts per al final (61-62). En aquests, una falta dubtosa de Batlló i un rebot ofensiu visitant després de tir lliure van ser determinants en la der-rota del Navàs, que tot i aquest resultat tanca un gran curs.