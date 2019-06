El Manresa surt ben viu de Riudarenes

Independentment que pugui lligar l'ascens als despatxos, el Manresa va demostrar ahir a Riudarenes que vol aconseguir-lo també al camp, per orgull. L'equip que dirigeix Andreu Peralta, segon classificat al grup 2 de Primera Catalana, va jugar al camp del subcampió del grup 1, el temible Girona C (es diu que no pot pujar pel descens a Tercera Divisió del Peralada, un altre filial dels gironins). Amb unes temperatures impròpies sobre la gespa natural de Riudarenes, feu habitual del Girona C, al final dels 90 minuts, el marcador va ser d'empat a un gol, que deixa les coses en l'aire per a la tornada, possiblement dissabte a la tarda al Congost.

L'enfrontament no va tenir un dominador clar, amb alternances d'uns i altres, tot i que si s'haguès tractat d'un combat de boxa, molt possiblement els manresans s'haurien imposat als punts pel seu major domini del joc i per trenar millors ocasions de gol.

Els blanc-i-vermells (ahir de blau cel) van avisar al minut 3 amb un xut massa creuat de Biel Rodríguez. També per al Manresa ho va provar un actiu David Sánchez, però el seu xut va sortir massa alt després d'una bona acció individual (min 14). A la porteria visitant, el local Banús va rematar de cap molt forçat a la sortida d'un córner als 16 minuts. Poc després, els manresans van reclamar un penal sobre Noah però el col·legiat no va voler saber res dins de les àrees, tampoc en accions posteriors on es van discutir fins a tres possibles penes màximes a favor del Manresa. Quan s'havien fet 23 minuts de joc, l'artesenc Miki Poveda (exjugador del Manresa i de l'Avià, i ara al Girona C) va fer un llançament de falta des de la frontal que va sortir a fora per sobre del travesser de la porteria de Pol Busquets. Al minut 25, es va aturar el joc perquè els jugadors poguessin hidratar-se. A la represa, i poc abans del descans, al minut 41, Noah va aprofitar una bona assistència de David Sánchez per anotar el 0 a 1 després de superar per velocitat els seus defensors i creuar molt bé la pilota lluny de l'abast del porter local Montero.

A la continuació, i pràcticament en la primera acció, una indecisió del centre de la defensa visitant, la va aprofitar Ferran López per empatar. Malgrat el cop, a partir d'aquí, el Manresa va agafar la iniciativa en el joc, tot i que les arribades a la porteria de Montero eren molt forçades i les rematades, en la seva majoria, anaven a fora molt desviades.

Després d'un nou temps mort per la calor, i sobretot en l'últim quart d'hora, el Girona C va pressionar un Manresa cansat, però només en accions a pilota aturada va tenir alguna opció de marcar. En els últims minuts, el Manresa va jugar en inferioritat numèrica per una més que rigorosa expulsió de Sergi Soler.