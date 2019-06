Peralta: «He vist l'equip molt bé, hem portat la iniciativa en tot moment»

Com no podia ser d'una altra manera, va ser un partit de molta tensió, ja que hi havia molt en joc. Andreu Peralta, l'entrenador del Manresa, després d'uns minuts de relaxació, va atendre Regió7 per comentar que «he vist l'equip molt bé, ha portat la iniciativa, hem trobat espais per crear oportunitats de gol, tot i que no estem acostumats a la gespa natural. Tot i aquest condicionant, ells ens han fet molt poc perill, només a pilota parada en els córners i en alguna acció aïllada. Llàstima del gol només començar la segona part, en una de les poques errades que hem comès».

El tècnic dels blanc-i-vermells va afegir sobre la superfície del camp que «carrega molt i no hi estem habituats. Això ens ha passat factura els darrers minuts de l'enfrontament, però hem sabut controlar el rival. Amb la gespa natural, no ho sembla però van passant els minuts i la càrrega a les cames és molt elevada. Això és el que li ha passat a Biel Rodríguez, que ha hagut de ser susbtituït perquè ja tenia el bessó que no podia més».

Peralta es mostrava satisfet pel resultat perquè «ens deixa vius, tot i que ja tenim l'experiència de l'any passat amb el Martinenc. El Girona C vindrà al Congost a morir perquè ha de marcar si vol superar l'eliminatòria».

Andreu Peralta no sol parlar dels arbitratges però del d'ahir va comentar que «a la segona part no ens ha xiulat cap falta a favor. L'expulsió de Sergi Soler a la part final del partit? El jugador vol controlar una pilota que està d'esquena i topa amb un jugador del Girona C. Ha estat molt rigorosa. Aquest col·legiat ja ens va dirigir el partit contra el Tàrrega i va ser molt permissiu amb els jugadors targarins».